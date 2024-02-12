خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.. وموعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة الجديد

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% وبتكلفة تقدر بـ 5.5 مليار جنيه هذه الخطوة تعني أن قيمة المعاشات سترتفع إلى 55% من قيمتها الأصلية في غضون سنة واحدة فقط هذا الإعلان أثار استفسارات كثيرة لدى المواطنين حول كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ومواعيد صرف الزيادة الجديدة للمواطنين الراغبين في الاستفسار عن معاش تكافل وكرامة يمكنهم التوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج أو الاتصال بخدمة العملاء المخصصة ومع توفر الزيادة الجديدة من المتوقع أن يتلقى المستفيدين رواتبهم المحسنة خلال الفترة المحددة.

موعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة الجديد

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تحديد موعد لصرف زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% هذه الزيادة ستنفذ ابتداءً من الأول من شهر مارس لعام 2024 وبموجبها سيتم صرف المعاشات المحسنة في الخامس عشر من الشهر نفسه يأتي هذا القرار تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من المهم للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العلم بالمواعيد الدقيقة لصرف المعاشات حيث تم تحديدها بمنتهى الدقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وبموجب هذا القرار يتوجب على المواطنين الاستعداد لاستلام المعاشات المحسنة في الموعد المحدد دون تأخير.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

يتاح للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إمكانية الاستعلام عن حالة معاشهم عبر الإنترنت باستخدام الرقم القومي يمكن للمستفيدين معرفة ما إذا كان المعاش ساري المفعول أو متجمد أو موقوف من خلال زيارة الرابط المخصص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يتبع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا الخطوات للاستعلام عن حالة المعاش هي كالتالي:

يتعين على المستفيد اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” المتواجدة في الزاوية العلوية اليسرى للصفحة.

بعد ذلك، يجب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

يتم النقر على زر “استعلام”.

بعد ذلك يظهر نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة أمام المستخدم.

باستخدام هذه الخطوات يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الحصول على معلومات دقيقة حول حالة معاشهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو التواصل المباشر مع الجهات المعنية، مما يسهل ويسر عملية الاستفسار ويوفر الوقت