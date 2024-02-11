اعرف نتيجتك الآن.. طريقة الاستعلام عن نتيجة القياس لاختبار القدرات 1445 في المملكة العربية السعودية.. استعلم الآن

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة القياس، حيث يتم الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات بعد أداء الطالب الاختبار الورقي وتحدد مستوى الطالب وقدراته المختلفة في معرفة المناهج الدراسية المقررة عليه في الصف الدراسي، وتساعد بوابة قياس في تسهيل كافة هذه الإجراءات على الطلاب في المملكة العربية السعودية ويتم الاستعلام إلكترونيا.

طريقة الاستعلام عن النتيجة بوابة القياس

بعد أداء الطلاب اختبار القدرات والاختبار التحصيلي للجامعات يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم السجل المدني للطالب والخطوات كالتالي:

قم بالذهاب إلى بوابة قياس الإلكترونية

قم بكتابة رقم السجل المدني للطالب.

قم بكتابة كلمة المرور وكتابة رمز التحقق الذي يرسل على الهاتف الخاص بك.

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول، ثم بعد ذلك عرض نتائج القبول.

تستطيع النقر على النتائج المتعلقة بالاختبار التحصيلي واختبار القدرات.

في النهاية قم بالنقر على زر عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

التسجيل في قياس اختبار القدرات

يستطيع كافة الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في اختبار القدرات معرفة خطوات التسجيل في اختبار القدرات من خلال بوابة قياس الإلكترونية، وخطوات التسجيل كالتالي: