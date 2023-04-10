تُعَدُّ مُسابقة الحِلْم واحِدَةً مِنْ أكْبَرِ المُسابقات فِي وَطَنِّنا العَرَبِي، والتي تَقُوم بتّقْديم برنامجها الخاص المذيع “الأغَّا”، وتذاع المسابقة على شبكة قنوات “إم بي سي”، تسعى العديد من الأشخاص للمشاركة في مسابقة الحلم، لأن الفائز بالمسابقة يجد تغييرًا كبيرًا في حياته نظرًا للجائزة الضخمة التي يحصل عليها، ترغب الكثير من الأفراد في مناطق مختلفة في العالم العربي في معرفة كيفية الاشتراك وسعر إرسال رسالة للمشاركة في مسابقة الحلم على قناة MBC2023، نقدم لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول مع الاغا علي mbc، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسابقة الحلم 2023

أتاحت إدارة مسابقة الحلم الفرصة للمشاركة فيها في معظم دول العالم العربي. ومع ذلك، لا يزال بعض الدول غير قادرة على المشاركة في هذه المسابقة نظرًا للظروف التي تواجهها تلك الدول أو بسبب عدم وجود أرقام متاحة حتى الآن، يمكن لدول أخرى الاشتراك في المسابقة عن طريق الاتصال بالرقم الدولي الذي يوفره المسابقة، وليس لهم رقم خاص ببلدهم. قامت إدارة مسابقة الحلم على قناة إم بي سي بإتاحة فرصة الاشتراك في المسابقة للأشخاص المقيمين في هذه الدول.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول مع الاغا علي mbc

جمهورية مصر العربية.

المملكة العربية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

الكويت.

المغرب.

اليمن.

عمان.

فلسطين.

جمهورية العراق.

مملكة البحرين.

تونس.

سعر رسالة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

تتفاوت تكاليف الانضمام لمسابقة الحلم بين البلدان العربية، لكنها متوفرة بأسعار مناسبة للجميع في جميع تلك الدول، وقد حُددت تكاليف الانضمام في المسابقة كالآتي

يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحُلم من مصر لشبكات الهواتف المختلفة 5 جنيهات فقط.

يُكلّف المشاركة في مسابقة الحلم الأردنية مبلغ 70 قرشاً.

تبلغ تكلفة المشاركة في مسابقة “الحلم من الإمارات” 5.25 درهم.

اشتراك مسابقة الحلم في البحرين تكلف 500 فلس.

تبلغ تكلفة المشاركة في مسابقة الحلم من العراق 1200 دينار عراقي.

تبلغ تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم المغربية تسعة دراهم مغربية.

يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم من الكويت 500 فلس.

يبلغ سعر الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس 1.44 دينار تونسي.

يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم من اليمن مبلغ 150 ريال.

يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم القادمة من عُمان 500 فلس.

ثمن المشاركة في مسابقة الحلم الفلسطينية هو 3.5 شيكل.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

توفر مسابقة الحلم العديد من الأرقام للمشاركة في المسابقة، حيث يتم إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم يتوافق مع بلدك، وإذا لم يكن هناك رقم خاص ببلدك، فيُرسَل هذه الرسالة عبر الرقم الدولي المُخصّص لجَمِيع أنحاء العالَم. وجاءت أرقام المشاركين في مسابقة الحلم على هذا النحو