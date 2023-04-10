أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول مع الاغا علي mbc
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
تُعَدُّ مُسابقة الحِلْم واحِدَةً مِنْ أكْبَرِ المُسابقات فِي وَطَنِّنا العَرَبِي، والتي تَقُوم بتّقْديم برنامجها الخاص المذيع “الأغَّا”، وتذاع المسابقة على شبكة قنوات “إم بي سي”، تسعى العديد من الأشخاص للمشاركة في مسابقة الحلم، لأن الفائز بالمسابقة يجد تغييرًا كبيرًا في حياته نظرًا للجائزة الضخمة التي يحصل عليها، ترغب الكثير من الأفراد في مناطق مختلفة في العالم العربي في معرفة كيفية الاشتراك وسعر إرسال رسالة للمشاركة في مسابقة الحلم على قناة MBC2023، نقدم لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول مع الاغا علي mbc، وكافة التفاصيل، تابعونا.
مسابقة الحلم 2023
أتاحت إدارة مسابقة الحلم الفرصة للمشاركة فيها في معظم دول العالم العربي. ومع ذلك، لا يزال بعض الدول غير قادرة على المشاركة في هذه المسابقة نظرًا للظروف التي تواجهها تلك الدول أو بسبب عدم وجود أرقام متاحة حتى الآن، يمكن لدول أخرى الاشتراك في المسابقة عن طريق الاتصال بالرقم الدولي الذي يوفره المسابقة، وليس لهم رقم خاص ببلدهم. قامت إدارة مسابقة الحلم على قناة إم بي سي بإتاحة فرصة الاشتراك في المسابقة للأشخاص المقيمين في هذه الدول.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 جميع الدول مع الاغا علي mbc
- جمهورية مصر العربية.
- المملكة العربية السعودية.
- الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.
- الكويت.
- المغرب.
- اليمن.
- عمان.
- فلسطين.
- جمهورية العراق.
- مملكة البحرين.
- تونس.
سعر رسالة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
تتفاوت تكاليف الانضمام لمسابقة الحلم بين البلدان العربية، لكنها متوفرة بأسعار مناسبة للجميع في جميع تلك الدول، وقد حُددت تكاليف الانضمام في المسابقة كالآتي
- يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحُلم من مصر لشبكات الهواتف المختلفة 5 جنيهات فقط.
- يُكلّف المشاركة في مسابقة الحلم الأردنية مبلغ 70 قرشاً.
- تبلغ تكلفة المشاركة في مسابقة “الحلم من الإمارات” 5.25 درهم.
- اشتراك مسابقة الحلم في البحرين تكلف 500 فلس.
- تبلغ تكلفة المشاركة في مسابقة الحلم من العراق 1200 دينار عراقي.
- تبلغ تكلفة الاشتراك في مسابقة الحلم المغربية تسعة دراهم مغربية.
- يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم من الكويت 500 فلس.
- يبلغ سعر الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس 1.44 دينار تونسي.
- يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم من اليمن مبلغ 150 ريال.
- يبلغ سعر المشاركة في مسابقة الحلم القادمة من عُمان 500 فلس.
- ثمن المشاركة في مسابقة الحلم الفلسطينية هو 3.5 شيكل.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
توفر مسابقة الحلم العديد من الأرقام للمشاركة في المسابقة، حيث يتم إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم يتوافق مع بلدك، وإذا لم يكن هناك رقم خاص ببلدك، فيُرسَل هذه الرسالة عبر الرقم الدولي المُخصّص لجَمِيع أنحاء العالَم. وجاءت أرقام المشاركين في مسابقة الحلم على هذا النحو
- تتضمن قائمة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من المشاركين السعوديين: (زين 755505- موبايلي 650444- ليبرا 313131).
- أرقام الانضمام إلى مسابقة الحلم في مصر هي: في فودافون (95458 أو 95450)، وفي اتصالات (95458 أو 95450)، وفي أورنح (95458 أو 95450)، وفي WE (95458أو 95450).
- تتضمن معلومات أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن: 94099 لشركات (Umniah، Zain، Orange).
- تضمنت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات المعطيات التالية: ارسل رسالة قصيرة عبر etisalat للرقم 5544 بتكلفة 3.15 درهم، أو قم بالاشتراك عبر du باستخدام الرقم 3636.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في البحرين هي: (زين: 94000، STC: 98885، باتلكو: 94000).
- تم توثيق أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للفائزين من العراق، حيث بلغ عدد المشاركين في شبكة Asiacell 2266 مشتركًا، بينما سجلت شبكة Korek رقم اشتراك 2180.
- تتضمن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في المغرب (9669 لشركة ماروك تيل وأيضا 9669 لشركة إنوي).
- تتضمن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت أرقامًا مختلفة، وهي كالتالي: لشبكة زين رقم الاشتراك 4242، لشبكة STC رقم الاشتراك هو أيضًا 4242، وأخيرًا لشبكة Ooredoo رقم الاشتراك هو 4242.
- تتضمن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس رقمًا لشبكة تونسي تيليكوم (85819)، ورقمًا آخر لشبكة أورانج (85819).
- أرقام التسجيل في مسابقة الحلم للمشاركين اليمنيين: (MTN: 2622)، (Sabafon: 5222)، (Y Telecom: 8442).
- أرقام الاشتراك لمسابقة الحلم من فلسطين: (جوال 1625)، (وطنية: 6144).
- أرقام الاشتراك لمسابقة الحلم من عُمان هي: (أوريدو: 90434)، (عُمانتل: 90434).
- يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم الاشتراك في مسابقة الحلم وذلك من خلال استخدام أرقام التواصل التالية: (008821622775627)،(008821610109)، (008821622778).