“بكام اللحمة ياحجه”.. اسعار اللحوم اليوم الاحد 12 فبراير 2024 في كل الاسواق المصرية.. اعرفها فورا!!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد اهتمام المواطنين بشراء اللحوم والدواجن ومع زيادة أسعارها يبحث الجميع عن إمكانية خفضها مرة أخرى في ظل وضع مالي مضيق نتيجة للارتفاع الغير مبرر باعتبارها أن الأسعار للحوم أصبحت تبلغ 400 جنيه في الأسواق، أعلنت وزارة الزراعة عن توفر لحوم بلدية بسعر مخفض يصل إلى 280 جنيه في مختلف نقاط البيع التابعة لها وفي هذا المقال سوف نذكر لكم اخر الاسعار التي وصلت اليها اللحمه في معظم الاسواق.

اسعار اللحمه اليوم

تم تسجيل أسعار اللحوم البلدية الطازجة في محلات وزارة الزراعة بسعر 280 جنيه بينما يبدأ سعرها خارج المحلات من 400 جنيه.

اسعار اللحوم في الاسواق

واجهت أسعار اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت الـ 400 جنيه واليكم اسعار اللحوم اليوم في الاسواق

يتفاوت سعر الكيلوغرام من اللحم البلدي بين 350 جنيهًا إلى 400 جنيه يتفاوت سعر كل كيلوغرام من لحم الكندوز بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ جنيه تتراوح تكلفة كيلو اللحم الجملي بين ٢٥٠ إلى ٢٨٠ جنيه تتراوح تكلفة الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن بين 300 و450 جنيهاً تتراوح أسعار كيلو اللحم البتلو من 240 إلى 380 جنيه

سبب ارتفاع اللحمه

قبل بدء شهر رمضان الكريم تحدث عدة أسباب تؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم بما في ذلك يشهد الطلب على اللحوم ازديادًا كبيرًا مما يؤدي إلى زيادة الطلب مقابل انخفاض العرض مما يتسبب في تصاعد الأسعار وتختلف تكاليف الإنتاج والتسويق وفقًا لمواسم الإنتاج وطرق التسويق.