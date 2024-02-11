“رابط منصة مظلتي” تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من أهم أشكال الدعم التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين وتمثل مصدر الأمان والرعاية للأسر والأفراد ذوي الاحتياجات ولتسهيل عملية التسجيل والشمول بالرعاية الاجتماعية أنشأت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تسمى “مظلتي” تهدف إلى توفير وسيلة سهلة وميسرة للمواطنين للتسجيل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية عبر هذه المنصة الإلكترونية يمكن للمواطنين الراغبين في الشمول بالرعاية الاجتماعية تقديم طلباتهم بسهولة ويسر حيث يمكنهم تعبئة النماذج المطلوبة وتقديمها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الحكومية الرسمية وبعد التقديم يتم تقييم الطلبات ومعالجتها بشكل فعال لضمان توفير الرعاية اللازمة للمستحقين.

تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك خطوات بسيطة وسهلة يجب اتباعها للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتوجب الولوج إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية من هنا.

يتعين على المستخدم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

بمجرد الدخول، يتم اختيار الدفعة التي يرغب المستخدم في الاستعلام عنها.

يقوم المستخدم بالنقر على خيار “استعلام”، وبعد ذلك ستظهر قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يتيح النظام أيضًا للمستخدمين خيار تحميل القائمة بصيغة PDF للرجوع إليها في أي وقت يشاؤون.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة، مما يسهم في تسهيل عملية الاستعلام وتوفير الوقت والجهد.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

كشفت الجهات المختصة عن الشروط الضرورية التي يجب توفرها للأشخاص الراغبين في التسجيل في برامج الرعاية الاجتماعية، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: