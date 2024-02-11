احجز بسرعة.. كيفية حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 moi.gov.iq في العراق وما هي الشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن كيفية حجز موعد البطاقة الوطنية في الفترة الحالية، حيث قررت الحكومة العراقية أن يكون حجز البطاقة الوطنية الموحدة من خلال رابط إلكتروني لكي يسهل على المواطنين بدلا من الذهاب إلى المقر المخصص لذلك في ظل وجود الازدحام، حيث تسعى الحكومة العراقية في جعل جميع الخدمات التي تتطلب زيارة المقر تكون إلكترونيا.

كيفية حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

قامت الحكومة العراقية بعرض مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لكي تتمكن من حجز موعد البطاقة الوطنية العراقية الموحدة 2024، وذلك من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع مديرية الشؤون الوطنية في العراق.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على زر الخدمات الإدارية.

سوف تجد رابط قم بالنقر عليه، بالإضافة إلى أن ملف قم بتحميله على جهازك وهو الاستمارة المطلوبة.

قم بكتابة جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بك ومنها؛ الاسم واللقب وغيره مع تحديد النوع سواء ذكر أو أنثى.

التأكد من كتابة جميع التفاصيل في الأماكن المخصصة لذلك.

قم بكتابة تاريخ الميلاد والعنوان والرقم القومي، ثم بعد ذلك البريد الإلكتروني.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

هناك مجموعة من الشروط قم باتباعها لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط كما يلي: