استمتع بأغاني لولو الشطورة واستقبل الآن تردد قناة وناسه نايل سات 2024

تردد قناة وناسه نايل سات 2024:-

قناة وناسة حازت على شهرة واسعة في الوطن العربي وذلك لمتابعة ملايين الأطفال لها من مختلف البلدان نظرًا لما تقدمه من أغاني حصرية جاذبة بشدة للأطفال لإيقاعها ولحنها المميز، بالإضافة الى ما تعطيه من دروس مستفادة للطفل مما يجعلها غير مقتصرة فقط على الجانب الترفيهي بل التعليمي كذلك، لذا يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد القناة لضبطها على أجهزة الاستقبال لديهم، ليستمتع أطفالهم بمشاهدتها، وفيما يلي تردد القناة وإعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : SD

قناة وناسة نايل سات:-

تتوافر قناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بجودة عالية صورة زاهية وصوت نقي، وذلك لتصل الى أكبر عدد من المشاهدين من أي مكان، وتقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني الممتعة للشخصية الرئيسية بالقناة لولو والتي صممت بشكل جميل مما جعل الأطفال يحبونها كثيرًا ويهتموا بمشاهدة القناة من أجل خفة ظلها وأغانيها الرائعة وحركاتها الكرتونية الظريفة، ومن أشهر أغانيها التي يرددها الأطفال باستمرار أغنية لولو الشطورة، وأغنية وينك يالولو، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية لولو وماما، وأغنية شو صار عند الدكتور يالولو، وغيرها الكثير.