”أضبطها الآن”.. تردد القناة الجزائرية الارضية 2024 الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا جميع الأقمار

يسعى عشاق كرة القدم منذ بداية كأس الأمم الأفريقية لمعرفة تردد القناة الجزائرية الارضية المتاحة عبر النايل سات وسهيل سات، نظرًا لشهرتها الواسعة وتميزها في بث الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك تغطيتها الشاملة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن تبث هذه القناة مباراة النهائي لكأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأحد، 11 فبراير 2024، التي ستجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار (ساحل العاج).

تردد القناة الجزائرية الارضية 2024

الكثير يبحث عن تردد القناة الجزائرية الأرضية، وهذا لأن القناة تحظى ببث حصري لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما فيها المواجهة المنتظرة بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، التي تجذب اهتمام الملايين من المشجعين، وتتوفر إمكانية مشاهدة البث العالي الجودة للقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد القناة الجزائرية الارضية نايل سات

التردد: 11680.

القمر الصناعي : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القناة على هوت يبرد

التردد: 12577.

معدل الترميز: .27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: sd.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على استرا

التردد: 12577.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: sd.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

لمحبي كرة القدم الراغبين في متابعة المباراة المرتقبة بين نيجيريا وكوت ديفوار اليوم، الأحد 11 فبراير، إليكم التفاصيل المهمة حول موعد المباراة مرتبة في جدول:

الموعد الفريقين المكان القناة الناقلة الأحد 11 فبراير، الساعة 10 مساءً نيجيريا ضد كوت ديفوار ملعب الحسن واتارا، ساحل العاج بن سبورت لبطولة أمم إفريقيا

تأكدوا من ضبط أجهزتكم لتتمكنوا من مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في توقيتها المحدد والاستمتاع بمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

تشكيل فريق نيجيريا المتوقع

في حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

لخط الدفاع: يشغله كل من أولا أينا، وليام تروست إيكونج، سيمي أجاي، وكالفن باسي.

وسط الملعب: يتكون من زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، وفرانك أونيكا.

الهجوم: يضم سيمون موسيس، أديمولا لوكمان، وفيكتور أوسيمين كرؤوس حربة.

تشكيل فريق كوت ديفوار المتوقع