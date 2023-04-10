أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 للحصول على الوجبة التاسعة

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يزداد البخث من قبل المواطنين العراقين عن موعد صرف الرعاية الاجتماعية حيث تكون هذة المبادرة بهدف دعم جميع الاسر المحتاجة في دولة العراق حيث تعاني دولة العراق من ركود اقتصادى ومن فقر كبير حيث يعاني عدد كبير من العائلات من ركود اقتصادي وفقر وجهل، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط التي يجب توافرها للحصول عليها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

اتاحت وزارة العمل العراقية عن رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك للتسهيل علي المواطنين بدلا من الذهاب الي مقر وزارة العمل العراقية الرسمي، ويمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال هذة الخطوات:

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرسمي.

الرسمي. بعد ذلك اختيار منصة مظلمتي للحصول علي الوجبة التاسعة.

بعد ذلك الضغط علي خانة الرعاية الاجتماعية.

بعها سوف يتم اظهار أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك ادخال جميع المعلومات الخاصة بالمواطن العراقي.

ثم الضغط علي الاستعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

ثم يتم اظهار أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الشروط التي يحب توافرها للاشتراك والحصول على الرعاية الاجتماعية، وجاءت هذة الشروط، ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية ومقيم في دولة العراق، ويجب ان يكون عمر السيدة المتقدمة للرعاية الاجتماعية عمرها لا يقل 15 عام ولا يزيد عن 55 عامل ويكون عمر الرجل المتقدم للرعاية الاجتماعية لا يقل عن 18عام ولا يزيد عن 60 عام، بالاضافة الي عدم امتلاكة اي تامين اجتماعي او تامين صحى.