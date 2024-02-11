نتائجنا.. Link نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتطلع الكثير من الطلاب لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية للطلاب حيث تمهد لهم الطريق للمرحلة الثانوية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن بدء أعمال عمليات تصحيح أوراق الدفاتر، وكذلك رصد العلامات في لجان الكنترول داخل المدارس، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان النتيجة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على نتائج الثالث متوسط وكيفية الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

أعلنت الوزارة أنه لن يتحدد موعد حتى الآن لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الأول، ولهذا سوف تقوم كل مديرية برفع نتائجها عقب اعتماد النتائج، وسيتم إعلان النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، والجدير بالذكر أن نسب النجاح هذا العام مرضية ومطمئنة وفقًا لنتائج تصحيح العينات العشوائية، وهذا شيء مبشر يبعث الأمل والفرحة في نفوس الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث 2024 بالعراق بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه للمدارس عن طريق الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

اختر قائمة نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول.

سجل اسم الطالب ورقم المقعد بطريقة صحيحة.

قم بالضغط على خيار عرض النتائج.

في غضون بضع ثوان ستظهر أمامك على الشاشة كافة النتائج يمكنك الاطلاع عليها أو طباعتها بصيغة pdf.

توزيع درجات الثالث متوسط 2024

أما عن توزيع درجات مواد الثالث متوسط فتبلغ مجموع درجات المواد حوالي 600 درجة موزعة على المواد على النحو التالي: