من هنا spa.gov.iq كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في عموم العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة:- كشفت الحكومة العراقية عن نزول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على منصة مظلتي الإلكترونية، وبذلك أصبح بإمكان المتقدمين معرفة الأسماء المقبولة في الدعم وإذا كانوا من المستحقين أم لا، وفيما يلي سنستعرض لكم كيفية الإطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة : الدخول الى منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختيار برنامج المنحة التي يود المستخدم الاستعلام عنها.

بالأخير اضغط على “استعلام” وسيظهر أمامك ملف بصيغة pdf يضم جميع الأسماء التي تضمنها البرنامج والذين يحق لهم الحصول على الدعم.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية:-

التسجيل في الرعاية الاجتماعية يتطلب توافر بعض الشروط والتي وضعتها وزارة التضامن للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه، واسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تم قبولهم بعد أن تطابقت عليهم الشروط المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي :

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيم داخل أراضيها بصفة دائمة.

وأن يتراوح عمره ما بين 18 عامًا و 60 عامًا.

أن يكون من مستحقي الدعم كذوي الدخل المحدود ومن ليس لديهم مصدر كافي للإنفاق.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية:-

عند تقديم طلب للاستفادة من الرعاية الاجتماعية لابد من إرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال اجراءات التسجيل، وهي :