درايـف pdf نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول جميـع المحافظات وزارة التربية العراقية epdu.gov.iq

تسود حالة من القلق والتوتر في عموم المحافظات بالعراق مع اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط، اذ تعتبر من أهم المراحل الدراسية والتي يرغب الطلاب والاهالي في معرفة نتيجة الفصل الدراسي الاول 2024، حيث اصدرت وزارة التربية العراقية تقوم حاليا بإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بمراجعة وتجميع الدرجات في جميع مراكز الكنترول حتى تكون جاهزة للاعتماد الرسمي ورفعها على موقع نتائجنا ليحصل عليها الطلاب بسهولة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد ظهور نتيجة الفصل الاول الثالث متوسط فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط 2024

أقيمت اختبارات منتصف العام الدراسي لمدة 10 ايام بين 21 يناير حتى 31 يناير وسط اجراءات مشددة لنجاح سير الامتحانات داخل اللجان، وبدات مباشرة عمليات تصحيح اوراق الطلاب ونبهت الوزارة ان تكون بشكل دقيق ليحصل كل الطلاب على حقوقهم كاملة من الدرجات، وتم الانتهاء فعليا من التصحيح وجاري العمل على رصد ومراجعة الدرجات واعداد كشوفات الناجحين ليتم اعتماد نتيجة الثالث متوسط رسميا وتكون جاهزة للطلاب على موقع الوزارة او من خلال موقع نتائجنا، وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من عمليات المراجعة ستظهر النتيجة ومن المتوقع الاعلان عنها في نهاية الاسبوع الحالي، وأوضحت مصادر عديدة أن النتيجة ومعدلات النجاح مرتفعة مقارنة بالعام السابق فلا لعب للقلق او التوتر سواء من الاهالي او الطلاب، ومن المقرر ان تنتهي عطلة الربيع بشكل نهائي يوم 17 فبراير وبعدها يبدأ الفصل الثاني مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2024

اتاحت الوزارة للطلاب امكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال اتباع الخطوات التالية: