شاهد مبارة نيجيريا وكوت ديفوار بإضافة تردد قناة الجزائرية الرياضية 3 على الريسيفر

يرغب جميع المتابعين حول معرفة موعد مباراة نيجيريا أمام كوت ديفوار، لذلك يبحث الجميع على تردد قناة الجزائرية الأرضية، حيث تذاع المباراة اليوم الأحد 11 فبراير فمن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الحسن واتارا بساحل العاج، ومن المنتظر بان سوف تم إذاعة المباراة عبر شبكة بن سبورت لبطولة أمم افريقيا.

لذلك ننقل نلكم من خلال موقعكم البديل تردد قناة الجزائرية الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الجزائرية الرياضية 3 على النايل سات

تابع مباراة اليوم على قناة الجزائرية الرياضية من خلال إضافة التردد التالي على جهاز الاستقبال:

التردد: 11680

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي (H)

جودة القناة: عالية الدَّقَّة (HD)

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الرياضية الجزائرية sd

تردد قناة الجزائرية الأرضية على استرا من خلال التردد التالي:

التردد: 12577

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

لكن لابد أن تتأكد من التالي:

تأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك يدعم جودة SD.

إذا واجهت صعوبة في استقبال القناة، فتأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح.

يمكنك أيضًا البحث عن القناة يدويًا باستخدام نفس المعلومات.

وفي الختام نذكر لحضراتكم أن قناة الجزائرية الرياضية تمتلك حقوق عرض المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، يمكنك مشاهدة المباراة بجودة عالية على بإضافة تردد الجزائرية الأرضية على جهاز الاستقبال.