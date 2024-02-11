“الآن HD” القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا 2024
مباراة نيجيريا وكوت ديفوار الآن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024
انطلق الآن الشوط الأول في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024، حيث تقام اليوم مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في مواجهة من العيال الثقيل لتحديد الفائز بلقب القارة الأفريقية اليوم، تابع معنا عبر موقع البديل القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار مباشر الآن وتردد قناة Arryadia TNT HD الناقلة للمباراة.
القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار
تبث مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مباشر الآن في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 عبر القنوات التالية:
- BeIN Sports AFCON 1.
- Arryadia TNT HD.
- beIN Sports HD 2 Max.
- beIN Sports HD 3 Max.
- Sky Sports Main Event UK.
- Sky Sports Football UK.
- Algerian 1 -Local.
- ORTM.
- BBC Three.
- Ziggo Sport Select HD.
- Tele Congo.
- Sportdigital.
- RTI 1.
- Gabon 1ere.
- RTS 2 Senegal.
- Max Sport 1 HD.
- Sky Sports Premier League UK.
- Sport TV6 Portugal.
تردد قناة المغربية الرياضية TNT
يمكنك الآن مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مجانًا عبر قناة المغربية الرياضية TNT من خلال ضبط التردد على على جهاز التلفزيون، وفيما يلي تردد تردد قناة الرياضية المغربية على جميع الأقمار الصناعية:
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|نايل سات
|7 غرب
|11476
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|عرب سات
|26 شرق
|12683
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|يوتلسات
|21.5 شرق
|11569
|أفقي
|9500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح
|هوت بيرد 9 (13C)
|13 شرق
|10873
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح
موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار نهائي كأس أمم أفريقيا 2024
دقائق قليلة وتنطلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مباشر في نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان ساحل العاج، حيث تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والأردن والكويت والعراق، وفي تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
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