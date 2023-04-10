هل فكرت يومًا في كيفية التأكد إذا كانت السيارة مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يُمكن من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، بسهولة، معرفة نتيجة المُعاينَةِ الطبية للسيارات التي تخصّ ذوي الاحتياجات الخاصَّ من خلال الرابط car.smcegy.com، سوف يعرض هذا الموقع لك كل المعلومات التي تحتاجها عن السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وكافة التفاصيل، تابعونا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

إذا كنت أنت أو أحد الأشخاص الذي تعرفهم في حاجة إلى سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فانظر إلى نظام حجز المواعيد الطبية للحصول على هذه السيارات. إنه المكان المثالي للعثور على سيارة مناسبة تلبي احتياجاتك، يمكن الوصول إلى خدمات عدة عبر الإنترنت، وهذا يوفر جهداً ووقتاً للمواطنين. هناك إجراء للتحقق من نتائج الفحص الطبي للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة، والآتي هو شرح بسيط لكيفية اتباع تلك الخطوات

الولوج عبر هذا الرابط (هُنَا).

يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المطلوب وكذلك كلمة المرور.

الضغط على زر دخول.

تظهر نتيجة الكشف الطبي في الحال.

يسهل الأمر الآن! بإمكانك التأكد من نتيجة فحص السيارات المجهزة للمعاقين بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد.

شروط الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023

تعلمنا من الفقرة السابقة كيفية التأكد من نتيجة فحص السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، سنتحدث في هذه المقالة عن متطلبات قانون المرور المصري التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وسياراتهم، والتي تشمل شروط إجراء فحوص طبية على السيارات المجهزة خصيصًا لهم.

في عام 1973، أقر القانون المصري للمرور مجموعة من الشروط المتعلقة بحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سياراتهم. وكانت هذه الشروط محددة كالتالي

ينبغي للفرد الذي يقدم طلباً للحصول على سيارة مجهزة أن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا. ينبغي لهم أن يتكبدوا فحصًا طبيًا لتحديد مدي صلاحية قيادتهم للسيارة. تحدد اللجنة الطبية ما إذا كان الفرد مناسبًا لقيادة السيارة بناءً على عوامل مختلفة. ينبغي أن لا تكون الإعاقة شديدة بمقدار يمنع الفرد من قيادة أية نوع من المركبات. يجب أن تكون معقدة بما يكفي لطلب سيارة مجهزة. تشمل العوائق التي تمنع القدرة على القيادة مثل أمراض العيون، مصحوبة بعدم التأهيل لاستخدام وسائل النقل. من الضروري كذلك أن يتوفر للفرد ظروف قيادة سالمة وآمنة لحفظ سلامته وسلامة الآخرين. تُقدِّم اللجنة الطبية كل تقاريرها هذه إلى المجلس العام.



المستندات المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2023

إذا كنت تعاني من إعاقة وتحتاج إلى سيارة خاصة، فهناك بعض الأوراق الضرورية التي يجب توفرها. إليك الأوراق التي تحتاجها لشراء سيارة خاصة

أحضار صورتين شخصيتين

صورة بطاقة الرقم القومي للمعاق.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من رخصة القيادة.

يتضمن التقرير الطبي لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة صورة واضحة للحالة، حيث يتم تحديد نسبة الإعاقة المطلوبة، والتي يجب أن تكون على الأقل 35%.

تأكد من الحصول على جميع الأوراق المطلوبة قبل تقديم طلب الحصول على سيارة شخصية.

الفئات المستهدفة للحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2023

يحدد القانون المصري بشكل واضح أنواع الإعاقات المؤهلة للاستفادة من السيارات المجهزة، وتشمل هذه الفئات مثلاً

1. الأفراد المدنيون الذين يعانون من إعاقات حركية وتمنعهم من التحكم في سياراتهم الخاصة.

2.يتوجب أن يكون المستفيد من الخدمة من المواطنين المصريين حتى تتم الخدمة بشكل صحيح.

3.يتوجب أن يؤكد الفحص الطبي على جاهزية صحتهم لتلقي السيارة المجهزة.