اخبار زي السكر.. طرح معارض أهلا رمضان في هذا الموعد وأسعار السلع مفاجأة الكل هيملي بيته قبل رمضان

ما هي الأماكن التي سيتواجد بها معارض أهلا رمضان؟:- معارض أهلا رمضان ستتواجد في جميع المحافظات المصرية وفي أكثر من مكان بنفس المحافظة لتيسير الوصول اليها على كافة المواطنين، وبالنسبة للعاصمة فقد تقرر وجود منافذ للمعارض بالأماكن التالية : مصر القديمة 3 منافذ بمناطق المنيل وأثر النبي وميدان الباشا.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء

المعصرة والتبين 4 منافذ بالمنطقة.

مدينة نصر شارع حسن المأمون

حي الموسكي بالمنطقة الغربية

المعادي بميدان العرب وميدان الحرية وزهراء المعادي

المقطم بشارع 9. ما هي أسعار السلع في معارض أهلا رمضان:-

في معارض أهلا رمضان ستتوافر العديد من السلع والمنتجات الهامة لكل بيت وأهمها اللحوم والدواجن والزيوت والأرز والمكرونة والبيض والجبن والياميش وغيرهم، أما عن الأسعار فستكون على النحو التالي :