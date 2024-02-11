اعرف عليك غرامة كام.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة traffic.moi.gov.eg.. استعلم مجانا

هناك الكثير من المواطنين خاصة أصحاب السيارات والسائقين يبحثون للتعرف على المخالفات المرورية 2024، حيث قامت وزارة النقل العام بإتاحة رابط للمواطنين لكي يقوموا بالاستعلام والتحقق من المخالفات المرورية التي تكون على السيارة الخاصة بالسائق أو مالك السيارة عبر موقع النيابة العامة، وذلك بدون دفع أي رسوم وبمنتهى السهولة لكي توفر على المواطنين الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يبحث جميع السائقين وملاك السيارات عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024، ويتم الاستعلام بشكل مجاني عبر موقع النيابة العامة الرقمي والإلكتروني، وتسعى الدولة في توفير هذه الخدمات من أجل التسهيل على المواطن، وخطوات الاستعلام كالتالي:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة .

قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات.

قم باختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها.

قم بكتابة رقم لوحة السيارة، ثم بعد ذلك قم بكتابة الأرقام والحروف الموجودة عليها.

قم بالنقر على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسوف تظهر لك قيمة المخالفة.

تستطيع دفع وسداد قيمة المخالفة إلكترونيا عبر بطاقة الائتمان الخاصة به.

طريقة سداد غرامة المخالفة

عليك باتباع مجموعة الخطوات التالية لكي تقوم بدفع غرامة المخالفة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى المقر للتسديد والخطوات كما يلي: