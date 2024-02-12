هسا| نتيجة طلاب السادس الاعدادي الدور الدور 2024 عموم المحافظات | نتائجنا + موقع وزارة التربية العراقية

لمعرفة كافة المعلومات الدقيقة حول ظهور نتائج السادس الإعدادي دور أول 2024 ننصحكم بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، أو متابعة موقع البديل للحصول على أحدث الاخبار التي تخص نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 واليكم جميع الخطوات لمعرفة النتائج ،ويمكن ايضا الدخول هنا لعرض النتائج بشكل اسهل.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول نتائجنا

لم تعلن حتى الآن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول وفيما يلي سنشرح لكم كافة التفصيل استعلام عن النتائج بسهولة وبشكل سهل.

أولاً نقوم بالتسجيل والدخول عبر الموقع الرسمي نتائجنا ثم البحث عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بالصفحة الأولى. فى الخطوة الثالثة سنقوم بالضغط على المحافظة. اضغط فوق الزر تحميل النتائج pdf. سوف يظهر أمامكم نتائج الطلاب والطالبات.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج طلاب السادس اعدادي

نقوم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

يجب تحديد خيار قسم النتائج، وتحديد المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عن نتيجتها.

ينبغي تدوين البيانات المطلوبة، مثل اسم الطالب ورقم الامتحان و المحافظة المقيم بها.

ثم النقر فوق خيار استعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية.

ننصح طلابنا بعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل اسم الطالب ورقم الجلوس عبر الإنترنت ويفضل استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا واتباع الإرشادات الموجودة هنا للاستعلام عن موقع نتائج طلاب السادس اعدادي 2024.

نقوم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربيه العراقيه عبر الإنترنت.

اختر خيار النتائج من القائمة الرئيسية للموقع.

حدد المرحلة الدراسية المناسبة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب، ورقم الجلوس، والمحافظة التي يقيم فيها الطالب.

انقر على خيار “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2024 في العراق لطلاب السادس الإعدادي

ومن بعد انتهاء اختبارات الدور الأول، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في العراق موعد بدء إجازة نصف العام والعودة إلى الدراسة مرة أخرى، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد الموعد عن بدء وانتهاء الدراسة للفصل الدراسي الثاني وسوف تبدأ إجازة نصف العام يوم الخميس 1 فبراير 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة 17 فبراير 2024 وتكون فترة الإجازة مدتها 17 يومًا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

تم التوضيح لكم عن كل ما يخص نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2024 عن موعد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها ونهاية الإجازة وبدء الدراسة أيضا بالتمني بالنجاح والتوفيق لكافة طلابنا في دولة العراق الشقيقة.