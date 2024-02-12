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هسا| نتيجة طلاب السادس الاعدادي الدور الدور 2024 عموم المحافظات | نتائجنا + موقع وزارة التربية العراقية
هسا| نتيجة طلاب السادس الاعدادي الدور الدور 2024 عموم المحافظات | نتائجنا + موقع وزارة التربية العراقية
يوجد قلق كبير ونظرة شديدة التوتر على وجوه طلاب العراق الذين ينتظرون نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024، والتي من المقرر إصدارها في الأيام القليلة القادمة ساعة الكشف عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم العراقية بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، وعند الانتهاء من عملية المراجعة الاخيرة سوف يتم رفع النتائج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
اليكم كافة التفاصيل وطريقة معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 عموم المحافظات العراقية.