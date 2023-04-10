بمكونات رخيصة جدا.. طريقة عمل البيتي فور الدايب في البيت زي أشهر المحلات

طريقة عمل البيتي فور، مع اقتراب قدوم عيد الفطر الذي يرتبط به الكثير من المخبوزات والحلويات الشرقية طيبة المذاق، بدأت ربات البيوت في البحث عن طريقة عمل البيتي فور بعدما لوحظ غلاء سعره في كافة محلات الحلوى الشهيرة مثل العبد وايتوال ومونجيني وقويدر وتوينكي وغيرهم، ولذا سنقدم لكم أسهل طريقة عمل البيتيفور في خطوات بسيطة يستطيع القيام بها المبتديئات في عالم الطهي.

مكونات عمل البيتي فور

ولتحضيري البيتي فور في البيت بطعم شهي ومكونات اقتصادية فقط تحتاجي إلى:

2 كوب من الدقيق .

كوب من الزبدة.

2 بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال .

للتزيين شوكولاتة أو مربى أو مكسرات “حسب الرغبة”.

طريقة عمل البيتي فور