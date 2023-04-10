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بمكونات رخيصة جدا.. طريقة عمل البيتي فور الدايب في البيت زي أشهر المحلات
طريقة عمل البيتي فور
طريقة عمل البيتي فور، مع اقتراب قدوم عيد الفطر الذي يرتبط به الكثير من المخبوزات والحلويات الشرقية طيبة المذاق، بدأت ربات البيوت في البحث عن طريقة عمل البيتي فور بعدما لوحظ غلاء سعره في كافة محلات الحلوى الشهيرة مثل العبد وايتوال ومونجيني وقويدر وتوينكي وغيرهم، ولذا سنقدم لكم أسهل طريقة عمل البيتيفور في خطوات بسيطة يستطيع القيام بها المبتديئات في عالم الطهي.
مكونات عمل البيتي فور
ولتحضيري البيتي فور في البيت بطعم شهي ومكونات اقتصادية فقط تحتاجي إلى:
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- 2 بيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.
- للتزيين شوكولاتة أو مربى أو مكسرات “حسب الرغبة”.
طريقة عمل البيتي فور
- قومي بخلط البيض وبشر قشر البرتقال وإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا معا باستخدام المضرب الكهربائي.
- الآن أضيفي الزبدة إلى الخليط السابق واستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.
- الآن أضيفي السكر إلى الخليط مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي.
- في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم ابدئي في اضافة هذا الخليط بالتدريج مع التقليب ببطء إلى الخليط السابق حتى تصبح العجينة ناعمة، ثم تغطيتها بورق نايلون لمدة نصف ساعة.
- تقطع العجينة لقطع صغيرة ويتم تشكيلها حسب الرغبة.
- رصي البيتي فور في صينية مفروشة بورق الزبدة.
- يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم وضع الصينية داخل الفرن.
- انتظري ليصبح البيتي فور ذهبي اللون، بعد ذلك اخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.
- يزين بالشيكولاتة والمربى والمكسرات، ويقدم للضيوف وأفراد الأسرة.