وزارة الحج تعلن عن بدء التسجيل في الحج 2024/1445 وأسعار باقات الحج هذا العام لحجاج الداخل

صرحت وزارة الحج والعمرة بفتح باب التسجيل للحج وتوفير باقات لموسم 1445هـ، حيث يجب على الراغبين في الحجز القيام به إلكترونياً في الفترة المعلنة، كما أكدت الوزارة على أن الحجز يمثل اتفاقية بين الطالب والجهة المنظمة للحج ضمن الباقة المحددة، مع ضرورة إدراج بيانات المرافقين تحت نفس الباقة والمنشأة المنظمة للحج.

أسعار باقات الحج 2024/1445

أفادت وزارة الحج والعمرة بانطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ / 2024 م، متيحةً مختلف الباقات لموسم الحج عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال تطبيق نسك، لجميع الراغبين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فيما يلي أنواعًا متعددة من الباقات التي تناسب الجميع:

الباقة السعر (ريال) باقة (1) 10,366.10 باقة (2) 8,092.55 باقة (3) 13,265.25 باقة (4) 4,099.75

عاجل ورسميًا.. أسعار باقات حج العام الحالي لحجاج الداخل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة 👇👇 -الباقة الرابعة

4,099.75 ريال وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي -الباقة الثالثة

13,265.25 ريال، الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات -الباقة الثانية

8,092.55 ريال،… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 11, 2024

كيفية بدء التسجيل في الحج 1445

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

تحديد خيار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من القائمة.

في قسم حجز الخدمات، يجب اختيار خيار طلب حجز.

القيام بتحديد عدد الحجاج والمدينة، ومن ثم اختيار برنامج الحج المناسب.

اختيار وحجز أحد البرامج المتوفرة.

إدخال بيانات الهوية وتاريخ الميلاد لكافة الحجاج المسجلين.

إتمام عملية الدفع عبر نظام سداد.

يتم إصدار تصريح الحج عقب الانتهاء من دفع الفاتورة.

التسجيل في الحج عبر تطبيق نسك

أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل لأداء الحج للمقيمين داخل المملكة، ويمكن القيام بذلك عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك، من خلال اتباع الإرشادات التالية:

الدخول إلى منصة نسك على جوجل بلاي.

تسجيل الدخول على الموقع.

اختيار طريقة الحجز سواء عبر تطبيق نسك أو اختيار خدمات الحج ومن ثم الحجز.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية.

الاطلاع على باقات الحج التي تشمل كل التفاصيل حول الخدمات، التوقيت، الأسعار، ومعلومات مزود الخدمة.

إضافة المرافقين والمحرم، بحد أقصى 13 مرافقًا ومحرم واحد لكل حجز “هذه خطوة اختيارية”.

اختيار الباقة المناسبة والانتقال إلى خطوات الدفع.

إدخال بيانات الحساب البنكي وتحديد طريقة السداد المفضلة.

إتمام عملية الحجز واستلام رسالة نصية على الجوال تحتوي على تفاصيل الحجز.

طباعة التصريح الذي يصدر في شهر شوال من وزارة الداخلية.

هل هناك إمكانية سداد باقات الحج على دفعات؟

نعم، وفرت الوزارة خيار سداد قيمة باقات الحج للمقيمين داخليًا عبر ثلاث دفعات متتالية، وذلك كالآتي:

الدفعة الأولى: تبلغ 20% من إجمالي المبلغ ويجب سدادها في غضون 72 ساعة من لحظة إجراء الحجز.

الدفعة الثانية: تمثل 40% وينبغي دفعها قبل تاريخ 20/9/1445هـ كحد أقصى.

الدفعة الثالثة: تقدر بـ 40% أيضًا، على أن يتم سدادها قبل تاريخ 20/10/1445هـ كحد أقصى.

بالنسبة للدفع الجزئي، سيتم إصدار فاتورة مستقلة لكل دفعة، وستظل حالة الحجز “غير مؤكدة” حتى يتم إكمال الدفعة الثالثة والأخيرة.

ما هي الشروط الصحية الواجب توافرها للحجاج؟

حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الواجبة الاتباع لحجاج الداخل في هذا العام مع بدء التسجيل في الحج والتي تتمثل في: