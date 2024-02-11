مبروك للجميع.. Link نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 بالاسم عبر الموقع الرسمي

نقدم لكم نتائج القبول الموحد في الأردن 2024، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالأردن بالإعلان عن نتائج تنسيق القبول الموحد التكميلي بالأردن، وتيسيرًاعلى الطلاب فقد أتاحت لهم الوزارة رابطًا من أجل استخراج نتائج القبول بالجامعات بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد لهم ، كما أعلنت أيضًا عن إمكانية الحصول على النتائج من خلال رسالة نصية على الهاتف الجوال، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على نتائج القبول بالجامعات في الأردن.

نتائج القبول الموحد في الأردن 2024

قامت وحدة تنسيق القبول بالأردن بالإعلان عن رابط للاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 للقبول بالجامعات الأردنية المختلفة؛ وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي على راحة الطلاب، وقد أكدت الوزارة على الطلاب ترك هواتفهم الجوالة مفتوحة لاستقبال رسائل نصية تتضمن نتائج تنسيق القبول الموحد بالجامعات؛ وبذلك يمكن للطلاب المرشحين القبول بالجامعات بداية من الفصل الثاني للعام 2023، 2024.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2024 بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوحدة تنسيق القبول الموحد من هنا .

قم باختيار قسم النتائج.

سجل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

سوف تظهر لك صفحة يوجد بها كافة النتائج.

أدخل رقم الهوية الخاص بك من أجل إظهار النتيجة ويجب أن يكون ساري المفعول.

قم بالنقر على خانة عرض النتيجة وستظهر أمامك النتيجة في غضون بضع ثوان، ويمكنك أيضًا طباعتها بصيغة pdf.

ماهي معدلات القبول للدراسة بالجامعات

عقب إعلان نتائج القبول الموحد في الأردن بالجامعات تقوم الجامعات بالإعلان عن معدلات القبول الخاصة بها، والتي تختلف وفقًا لعدة عوامل منها:

تقدير الطالب.

الأماكن الشاغرة بالجامعات.

ويمكن الاستعلام عن هذه المعدلات من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي بالأردن.