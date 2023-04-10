رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023
الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 - وزارة التربية والتعليم، الميدان اليمني
أخبار التعليم

رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل الثانوي والتاسع

رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن

elbadilmمنذ 8 ساعات
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بعد إجراء التغييرات الأخيرة التي أجرتها الإدارة العامة للاختبارات، لضمان سرعة استلام الطلاب والطالبات لأرقام جلوسهم، والذي يعد أحد أهم شروط دخول الاختبارات سواء للصف التاسع أو الثانوية العامة أدبي أو علمي، نقدم لكم رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل الثانوي والتاسع، من منصة الإدارة العامة للاختبارات في اليمن شهدت شكوى كثير من الطلبة والطالبات حيث تمكنوا في ساعات متأخرة من عدم الحصول على رقم جلوسهم.

رابط معرفة رقم الجلوس بالاسم اليمن 2023 بعد التعديل الثانوي والتاسع

بعد أيام قليلة جداً سوف تبدأ امتحانات الصف التاسع والثانوية العامة في اليمن، لذا بدأت عمليات البحث عن أرقام جلوس الطلاب تزداد يوماً بعد يوم، وتستطيع الحصول على هذه الأرقام من خلال خطوات سهلة، تتضمن

  • دخول موقع الإدارة العامة للاختبارات.
  • الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • سجل اسم الطالب أو الطالبة.
  • أختار الصف (ثانوية أو التاسع).
  • الضغط على زر البحث عن رقم الجلوس.
  • بعد لحظات قصيرة تظهر تفاصيل كل المكان المخصص وأرقام الجلوس.

موعد امتحان الثانوية العامة اليمنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية في الساعات الأخيرة توقيت امتحانات الثانوية العامة المزمع عقدها في يوم السبت 6 مايو 2023، بالإضافة إلى جدول اختبار صف التاسع المتوسط المقرر له يوم 7 مايو 2023.

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elbadilmمنذ 8 ساعات
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