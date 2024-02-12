تكنولوجيا
“حملها الآن مجانا” خطوات تنزيل لعبة جراند نيفت أوتو 5 grand theft auto للايفون والاندرويد الإصدار الحديث
تعد جراند نيفت grand theft auto 5 من أشهر الألعاب الإلكترونية التي استطاعت جذب ملايين الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويستمتعون بلعبها على أجهزتهم الذكية أثناء أوقات فراغهم، لما تحمله من إثارة وتشويق وتحديات متتالية، واليوم ومن خلال هذا المقال سنقدم لمحبي اللعبة طريقة تنزيلها على الهواتف الأندرويد ومتطلبات التشغيل.
خطوات تنزيل لعبة جراند نيفت grand theft auto 5
يمكنكم تحميل لعبة جراند نيفت grand theft auto 5 من موقع rockstar games المتخصص في تنزيل الألعاب الحديثة بأخر إصدار وبخطوات سهلة وبسيطة، وفيما يلي نستعرض لكم الخطوات بالترتيب :
- الدخول الى موقع روكستار جيمز rockstar games بعد كتابة اسمه على محرك البحث جوجل.
- من الصفحة الرئيسية للموقع اكتب اسم اللعبة في الخانة المخصصة للبحث.
- بعد ظهور اللعبة اضغط على الأيقونة الموجودة بجانب اللعبة “تنزيل”.
- اختر إصدار الجهاز الذي ستقوم بتنزيل اللعبة عليه “الأندرويد” أو “IOS”.
- ثم اتبع التعليمات المطلوبة لاستكمال عملية التثبيت.
تنزيل لعبة جراند نيفت grand theft auto 5 للأندرويد
يمكن لحاملي الهواتف الأندرويد أن يستمتعوا بلعبة جراند نيفت grand theft auto 5 بعد تنزيلها على هواتفهم، وطريقة التنزيل في غاية السهولة ولن تستغرق سوى عدة دقائق، وفيما يلي طريقة التحميل :
- الدخول من الهاتف المحمول على متجر جوجل بلاي.
- في خانة البحث اكتب اسم اللعبة جراند نيفت grand theft auto 5.
- اضغط على “تثبيت” وانتظر عدة دقائق حتى الانتهاء.
- بعد ذلك قم بفتح اللعبة وابدء باللعب.
متطلبات تشغيل جراند نيفت grand theft auto 5
لعبة جراند نيفت grand theft auto 5 لعبة متطورة مصممة بأعلى التقنيات لذا تتمتع بصورة جذابة وتحكم سلس، لذا تتطلب أجهزة بمواصفات معينة، وأبرز المتطلبات :
- نظام تشغيل اندرويد 7.0 على الأقل.
- معالج رباعي النواة.
- رامات لا تقل 2 جيجا بايت.
- مساحة تخزين لا تقل عن 4.5 جيجا بايت.