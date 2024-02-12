HERE.. نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 بالاسم عبر وزارة التعليم العالي

يعتبر اختبار القبول الموحد من أهم الاختبارات التي تمر على الطالب بعد انتهاء الثانوية العامة، ويتساءل الكثيرون على نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 خاصة بعد انتهاء الاختبارات، وقد أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن الاستعلام على النتيجة الكترونياً من خلال الرابط الالكتروني الخاص بهم، كما يمكن الاستعلام من خلال الرقم الهاتفي، وقد تم توضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.

نتائج القبول الموحد في الأردن 2024

بعد أن أعلنت وزارة التربية الأردنية ظهور نتائج القبول الموحد في الأردن 2024 يتساءل الطلاب على الخطوات الصحيحة في الاستعلام عنها، وقد تم التوضيح بأنه تم انشاء موقع الكتروني خاص بهم ليتمكنوا من الاستعلام من خلاله، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة تنسيق القبول من خلال الضغط على الرابط التالي هنا

اختيار قسم النتائج من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات سواء بيانات الطالب أو بيانات ولي الامر ليتم إعلان النتيجة.

بعدها يتم الضغط على استعلام، كما يتم التساؤل على رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب، ثم يتم الضغط على اظهار النتيجة وستجد كافة التفاصيل الخاصة بك على الشاشة.

معدلات القبول في الاختبار التكميلي

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في استخراج نتيجة القبول الموحد، يود بعض الطلاب استخراج التعرف على معدلات القبول، وقد تم توضيح الآتي:

يتم قبول الطالب في الاختبار بناءً على نتيجة الثانوية العامة، والتقدير الحاصل عليها الطالب، وتختلف أيضاً على حسب الجامعات التي يوجد بها أماكن فارغة.

كما أنه أوضحت وزارة التعليم بأنه يجب على كافة الطلاب قبل الدخول لأداء الاختبار ترك الهاتف الخاص بهم خارج اللجنة الامتحانية، وتعد من الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها.