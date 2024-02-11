فرحي أطفالك.. تردد قناة كرتون نتورك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة وأشهر المسلسلات الكرتونية.. نزلها الآن

تعد قناة كرتون نتورك 2024 من أفضل القنوات الفضائية التي يبحث عنها المتابعين من جميع أنحاء دول الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى رائع وفريد وبجودة عالية وتحرص أيضا القناة على عرض أفلام الكرتون المحبوبة لدى الصغار منها؛ كرتون توم وجيري، كرتون بن تن، كرتون مستر بين، كرتون أبطال التايتنز وسكوبي دوو، الدببة الصغار وغيرهم من الأفلام الكرتونية المسلية والممتعة للأطفال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة كرتون نتورك 2024.

تردد قناة كرتون نتورك 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة كرتون نتورك 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة نتورك واحدة من أشهر القنوات الفضائية المجانية التي تمكنت من صنع بصمة في تاريخ قنوات الأطفال، وتقوم بتقديم المحتوى باللغة العربية الفصحى وتعرف القناة باسم CN Arabia، وتقوم القناة ببث محتواها من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويمكنك اتباع المعلومات التالية لتنزيل القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: HD.

تردد قناة كرتون نتورك 2024 الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة البث: SD.

محتوى قناة كرتون نتورك 2024 للأطفال

تقوم قناة كرتون نتورك 2024 بعرض مجموعة من أفضل البرامج والمسلسلات الكرتونية التي يعشقها الأطفال والبرامج والمسلسلات كما يلي: