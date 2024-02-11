اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كافة الملفات pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq | ماكو اسماء المشمولين

يتساءل الجميع عن موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، هذا البرنامج من أهم البرامج الداعمة المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، لرفع مستوى معيشة المواطنين الفقراء، ورفع كاهل المعاناة عن المواطن ذات الدخل المحدود، وتخفيف العبء الإقتصادي عنه وتحسين معيشته، وقد وضعت الحكومة العراقية عدة شروط يجب توافرها في المواطن العراقي للحصول على هذا الدعم، كما أعلنت عن رابط للتعرف على أسماء المستفيدين، و سننقل لكم التفاصيل خلال هذا المقال.

شروط الرعاية الإجتماعية

يجب انطباق عدة شروط في المتقدمين لبرنامج الرعاية الإجتماعية،لكي يحصلوا على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص حاصل على الجنسية العراقية.

كذلك يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في العراق.

كما أن يكون عمر الشخص المتقدم من 18 سنة إلى 60 سنة من الرجال.

أن يكون عمر الشخص المتقدم من 15 إلى 55 من النساء.

لديه حساب بنكي ُمفعل لتلقي الرواتب الشهرية.

أن يكون حجم الأسرة 4 أفراد على الأقل.

يكون لدى المتقدم أي أصول ملكية.

أن يكون المتقدم غير مشمول بالتأمين الصحي أو الإجتماعي.

رابط مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من خلال رابط موقع مظلتي، مع إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع منصة مظلتي. تحديد كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. كذلك تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

إدخال معلومات المستفيد. الضغط على زر الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

موعد اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حالة من الترقب المستمر حول اعلان اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، حيث تعرضت هذه الدفعة للتأخير الكبير رغم اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توافر المبالغ المبالية المخصصة لهذا الدعم، ولكنها تقوم بعمل فرز شامل لجميع المتقدمين علي هذا الدعم، حتي يتم الصرف المستحقين فقط، كما انه من المؤكد اعلان هذه الدفعة خلال ايام قليلة مقبلة.