دلع طفلك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 بيبي على النايل سات وباقي الاقمار بجودة عالية HD

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد، حيث تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية التي تبث المسلسلات الكرتونية وأغاني الأطفال والأناشيد الشيقة التي تسلي الطفل على مدار 24 ساعة، ومن ضمن البرامج التي تنقلها القناة هى البرامج التنموية التي تقوم بتعليم الطفل كيفية الوضوء وأداء الصلاة بطريقة مبسطة وسلسة، ويمكنكم ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

ليس من الصعب ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 عبر جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث كشفت إدارة شبكة القناة عن الترددات الجديدة التي من خلالها يتمكن الطفل من مشاهدة البرامج الكرتونية والأغاني الممتعة في أي وقت بجودة عالية، إذ استطاعت القناة جذب انتباه الطفل وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة داخل الوطن العربي، وذلك لأنها تتميز بتنوع المحتوى الذي تقدمه فلا مثيل له في باقي القنوات الفضائية الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تعرض قناة طيور الجنة بيبي الأناشيد الإسلامية والدينية وكذلك الوطنية التي تحث الطفل على حب وطنه، وذلك من خلال ضبط إحدى الترددات التالية:

التردد : 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

أصبح لا يخلو أي تلفاز من قناة طيور الجنة وصار الأطفال يتابعون القناة بشكل متواصل، ومن ضمن أهداف القناة هي تنمية مهارات الأطفال وتطوير القدرات الفكرية التي من المهم أن تكون عند كل طفل، لذلك هناك الكثير من الأمهات يعتمدن على تشغيل القناة بشكل يومي، وفيما يلي تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات، فكل ما عليكم هو التوجه إلى الإعدادات ثم ادخال الإحداثيات التالية: