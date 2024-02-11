تحميل أخر دفعة NOW ” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024″ .. اعرف اسمك

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اندلعت ضجة كبيرة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، يعتبر هذا الدعم أحد أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للأسر البسيطة في ظل التحديات الاقتصادية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل على استكمال فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين في العراق والتي تتعلق بالرعاية الاجتماعية، يشمل هذا الجهد ملايين الأشخاص الذين تقدموا بطلبات، بهدف الحصول على الدعم المالي الشهري الذي يوزع في بداية كل شهر ميلادي، وتؤكد الوزارة على أنها ستقوم بإستبعاد جميع الطلبات التي لا تتوافق مع ضوابط الحصول على الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار أيقونة “خدمات الكترونية”.

اختيار قسم “هيئة الرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة التي تود الاستعلام عنها.

الضغط على كلمة “استعلام”.

سيتم عرض الكشف الخاص بالأسماء في صورة PDF، يجب عليك تحميله والبحث عن اسمك داخل الكشف.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبات الجديدة هي كالتالي: