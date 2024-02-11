بأعلى جودة “بعد أن أصبح تريند العام” .. تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024 يمكنك مشاهدة وتحميل فيلم الكوميديا العربي “الحريفة 2024” بجودة عالية، بدون إعلانات مزعجة، ويحظى بتقدير واسع في الوطن العربي، حيث تصدر قائمة الإيرادات اليومية بعد عرضه الأول في دور السينما، يعتبر هذا العمل تجربة فريدة تمزج بين الكوميديا والدراما والرياضة ما جعله يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024

تدور قصة فيلم “الحريفة” حول مغامرة مجموعة من الشباب الذين يقررون تشكيل فريق كرة قدم في الشوارع يتم تسليط الضوء في الفيلم على شخصية ماجد، الذي انتقل حديثا إلى المدرسة الحكومية بعد تعرض أسرته لأزمة مالية دفعتهم إلى نقله من مدرسته الخاصة إلى المدرسة الحكومية، هناك، يلتقي بزملاء الفريق الاخرين وتنشأ بينهم علاقة صداقة تساعده على التغلب على التحديات المالية التي يواجهها، تتناول القصة رحلة ماجد وزملائه في تجاوز العوائق وتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية فيما بينهم ليتمكنوا من تحقيق النجاح رغم الصعاب التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

أبطال فيلم الحريفة وطاقم العمل

فيلم “الحريفة” فتح الباب أمام الشباب لتجربة البطولة للمرة الأولى، كما قدم فرصة حصرية لأعضاء من مجتمع الكرة المصرية، وفيما يلي قائمة بأبطال الفيلم:

نور النبي.

أحمد غازي.

نور ايهاب.

أحمد حسام (ميدو).

خالد الذهبي.

بيومي فؤاد.

سليم هاني (سليم الترك).

وتتضمن فريق العمل أيضا:

المنتج: خالد حسن.

المؤلف: إياد صالح.

المخرج: رؤوف السيد.

تاريخ إصدار فيلم الحريفة هو 2024

أعلنت الشركة المنتجة عن موعد عرض فيلم “الحريفة 2024″، حيث من المقرر عرضه يوم 4 يناير في جميع دور السينما المصرية، وبعد ذلك، سيتم بدء عرضه في الدول العربية اعتبارا من 11 يناير.