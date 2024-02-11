قبل صرف الدعم بأيام قليلة “جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024 لشهر فبراير”

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة إمكانية الاستعلام عن جدول أسماء المقبولين الجدد في برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة إلكترونيا حيث أن برنامج تكافل وكرامة يتم تقديمه شهرياً المواطنين محدودي الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الهمم والهدف منه هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجا ويمكنكم الاطلاع على كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في تكافل وكرامة من خلال متابعة هذا المقال.

جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة

يتم تقديم برنامج الدعم تكافل وكرامة لفئة كبيرة جدا من محدودي الدخل والأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الهمم حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت إمكانية الاستعلام عن الجدول الجديد لاسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة الكترونيا من خلال الرابط المعتمد من خلالها لتسهل على المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة الاستعلام دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الحكومية ولتخفيف الازدحام وحتى تسهل ذلك على ذوي الهمم حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل كبير ايضا بالمستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة حيث يقوم بوضع زيادة لهم في كل حين وآخر لتحسين الظروف المعيشية لهم والجدير بالذكر أنه تم وضع زيادة لجميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة في شهر مارس 2023 وفي شهر أكتوبر 2023 حيث اتى الزيادة إلى 40% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ويمكنكم الان تحميل جدول اسماء المقبولين في برنامج الدعم تكافل وكرامة عن طريق الدخول على موقع بوابة وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط