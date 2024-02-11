المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف رسميًا كم باقي على رمضان 2024 .. + عبارات تهنية للمسلمين

من الأخبار السارة في هذه الفترة هو اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024 حيث ينتظر هذا الشهر الكريم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم باعتباره من أكثر الشهور بركة وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن ونؤدي فيه فريضة الحج وفريضة الصوم ويتفاءل به المسلمين وها هو شهر رمضان المبارك لعام 2024 علي الابواب تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على كم يوم باقي على شهر رمضان.

كم باقي على رمضان 2024

بدأ بالفعل العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك حيث انه تم الاعلام مؤخرا ان اول ايام شهر رمضان المبارك في شهر مارس بتاريخ 11/3/2024 ولدينا الآن فرصة رائعة للاستعداد لشهر رمضان المبارك وهو من أهم شهور السنة الهجرية الذي ياتي بعد شهر شعبان هو شهر رمضان المبارك هو احد الاركان الاسلامية الخمسة ويأتي كفرصة كبيرة للمسلمين في جميع انحاء العالم لتجديد الايمان والتقوى والتواصل الكبير مع الله عن طريق الصيام الذي أمرنا به الله والرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون والشراب من اذان الفجر إلى أذان المغرب حيث يأتي شهر رمضان المبارك بتغيير إيجابي كبير لجميع المسلمين بسبب الفروض التي يؤديها المسلمون به من صيام وصلاة واذكار وصدقات حيث أن الصيام يعمل بشكل كبير جدا على تحسين صحة الإنسان أيضا ويأتي شهر رمضان المبارك لعام 2024 30 يوم كاملين ويليه عيد الفطر المبارك في شهر شوال والعديد من الناس يبداون بالصيام منذ بداية شهر رجب وشهر شعبان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.