مبروكـ 3 متوسط.. استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024 عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

الجديد بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الصفوف المختلفة في كافة المحافظات والبلاد، لذلك يبحث العديد من الأولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، عن كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024، لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير رابط إلكتروني يساعد طلاب المرحلة الحصول على نتائجهم عبر منصة نتائجنا دون الذهاب إلى مقر المدارس وحدوث تكدسات، حيث أشادت وزارة التربية خلال الساعات المقبلة عن إعلان النتائج عبر الرابط الرسمي الإلكتروني.

استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم عن استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول من العراق 2024 خلال الايام المقبلة، لكن فور انتهاء مرحله التصحيح ومراجعه الاجابات ورصد الدرجات داخل غرف الكنترول، ومن المعروف أن إمتحانات الثالث المتوسط بالعراق انتهت خلال الفترة الماضية يوم الاربعاء الموافق 31 من شهر يناير، وبعدها مباشرة بدأت عمليات التصحيح التي تستمر حتى وقتنا، لكن من المتوقع أن يتم إعلانها قريبًا بعد إعتماد النتائج من قبل محافظ وزاره التربيه والتعليم بالعراق.

رابط استخراج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

في العراق يرغب الكثير من طلاب المرحلة في استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق، لذا قامت الوزارة بتحديد بعض الخطوات البسيطة للدخول على المنصه الرسمية والاستعلام عن النتائج:

التوجه عبر الموقع الالكتروني التابع “لوزارة التربية والتعليم بالعراق“.

أو من خلال الدخول عبر المنصة الرسمية “منصة نتائجنا“.

قم بالضغط على أيقونة خدمات النتائج وإختيار “نتائج الثالث المتوسط”.

ثم قم بإدراج البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “استعلام النتائج”.

وفي حالة الإعلان عنها قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، خلال ثوان تظهر أمامك نافذة تضمن نتيجة الطالب بالدرجات، يمكنك تنزيلها بصيغة pdf.