الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة لشهر فبراير 2024!! .. عرفت هتقبض كام بالظبط؟

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة بشرى سارة للمواطنين بالكشف عن زيادة المرتبات لعام 2024 ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، قال الرئيس السيسي عبر الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه انطلاقا من واجب الدولة في دعم المواطنين خلال الظروف الراهنة، فقد وجهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، كما وجهت الحكومة بزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

الاستعلام عن زيادة الموظفين الجديدة

حيث يبلغ 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، كما يتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، ويتم صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات حوالي 65 مليار جنيه، مما ينعكس إيجابا في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بتطبيق القرارات الاجتماعية اعتبارا من بداية مارس، مؤكدا على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتوفير السلع، والتصدي لأي تلاعب في الأسعار.