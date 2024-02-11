بعد الزيادة الجديدة “أحسب واعرف راتبك كام”.. بالتزامن مع موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024في ضوء تداول الأخبار حول تقديم مواعيد صرف المعاشات والرواتب لشهر فبراير، أبدى المستفيدون رغبتهم في التأكد من صحة هذه الأنباء لتلبية احتياجات أسرهم ونتيجة لذلك، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإصدار بيان واضح يوضح جميع التفاصيل حول المواعيد النهائية لبدء صرف المستحقات، بهدف تهدئة الأوضاع وتوجيه المستفيدين بشكل سليم.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية في إعلان سابق أن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 ستتم على مدار خمسة أيام، وهي يومي 21 و24 و25 و26 و27 من شهر فبراير الحالي.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 خلال الخطوات التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

أدخل اسم “صاحب المعاش”.

قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الاسم.

انتظر لبضع ثوان حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال صدور قرار بزيادة المعاشات، يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

أماكن صرف رواتب شهر فبراير 2024

يمكنك الحصول على المعاش من خلال منافذ شركات فوري.

يمكنك أيضا زيارة مكاتب البريد واستخدام ماكينات الصرف الالي.

يمكنك استخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

يمكنك أيضا الحصول على المعاش من خلال منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لمختلف الدرجات الوظيفية