جميع ضحايا  البلوجر سلمي الغزولي .. نصابة السوشيال ميديا بعد حصولها على مليار جنية!

البلوجر سلمي الغزوليت سلطت الدكتورة نهى الجندي، المحامية المعروفة، الضوء على جريمة النصب الضخمة التي ارتكبتها بلوجر مشهورة وشقيقها، حيث استوليا على مبلغ مالي هائل يقدر بمليار جنيه من ما يقرب من 2000 سيدة، وأشارت الجندي في تسجيل صوتي إلى أن البلوجر المتهمة تدعى سلمى الغزولي، وأخوها محمد، استغلا اسمها الشهير وسمعتها الطيبة لإقناع الضحايا بتسليم أموالهم، وقد نجحوا خلال شهرين فقط في جمع مليار جنيه من عدد كبير من النساء والفتيات.

البلوجر سلمي الغزولي

وأوضحت الجندي اختفاء البلوجر وفريقها، حيث قاموا بإغلاق جميع صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام هواتفهم التي كانوا يتواصلون من خلالها، وهذا ما دفع الضحايا لتقديم شكوى رسمية للشرطة وتحرير محاضر بحقهم، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة خصيصا لهم في محافظة القاهرة، بعد تقديم عدة بلاغات ضدهم وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي، واتهامهم بالاشتراك في جريمة النصب والاحتيال واستيلاءهم على أموال الضحايا، تم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لكثرة البلاغات ضدهم في مركز أشمون، وتم وضعهما رهن التحقيقات بأمر من النيابة العامة، كما طلبت النيابة إجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، بعد إصرار المتهمين على نفي ارتكاب الجريمة.

ضحايا البلوجر سلمى الغزولي

تلقت الدكتورة نهى الجندي، المحامية المعروفة، استغاثات من عدد من الضحايا الذين كانوا جميعا تجار ملابس من منصة “سيلرز شي ان” تولت الجندي الدفاع عنهم وقدمت شهاداتهم أمام النيابة، حيث قدموا شرحا مفصلا لتفاصيل الواقعة، أكد الضحايا أنهم قد تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها، حيث وعدوهم بخصومات كبيرة على منتجات “شي ان” باستخدام “كوبونات” خاصة، ولكنهم لم يتلقوا الخدمة المتفق عليها ولم تتم استراد المنتجات كما تم الاتفاق عليه، هذه الشهادات تعتبر أدلة قوية تدعم قضية الضحايا وتعزز فرصهم في الحصول على العدالة.