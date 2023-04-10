يزداد البحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة الموسم الخامس، حيث تمنح هذه المسابقة جائزة نقدية للفتاة المشاركة التي تقدم إجابات صحيحة، تُعَدُّ مسابقة طائر السعيدة من أهم المباريات المنتظرة بحماس من قبل الجمهور اليمني كل عام، إذ تمت ظهورها للمرة الأولى في شهر رمضان من العام 2019 وحقَّقت رواجًا كبيرًا بين الأفراد، يُقدَّر قيمة الجائزة في هذه المسابقة بـ2000 ريال يمني، ينقسم سؤال الحلقة إلى جزئين، في الجزء الأول يتم طرحه على المارة في شوارع اليمن، وهذا يتم بواسطة مقدمة البرنامج مايا العيسى عند تجوالها في جميع أرجاء البلاد، الجزء الثاني من المنافسة هو للجمهور المشترك عبر موقع الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن الإجابة والفائز كل مساء. تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف نكشف لكم إجابة سؤال المسابقة من الشاعر القائل(مشتاق لك يا نجم فوق شمسان،،،شوق المحب الوفي)؟ مسابقة طائر السعيدة 2023، تابعونا.

مسابقة طائر السعيدة 2023

يتم عرض مسابقة طائر السعيدة يوميًا منذ بداية شهر رمضان في 23 مارس، وستستمر المسابقة حتى نهاية الشهر، سيتم عرض الفائز والإجابة الصحيحة للبرنامج على شاشة قناة السعيدة اليمنية مباشرةً، من خلال الإعلامية مايا العيسى، والتي يمكن للمتابعين ضبطها على جهازهم، كما يتاح لهم تتبع المسابقة بانتظام من خلال رموز محددة.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11098.

القمر الصناعي: النايل سات.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

للإجابة على استفسار مسابقة طائر السعيدة والمشاركة فيها، يُرجى النقر على هذا الرابط طائر السعيدة 5. إدخال اسم المتقدم في المسابقة رباعي. رقم الهاتف. المحافظة. الضغط علي خانة اشتراك.

من الشاعر القائل(مشتاق لك يا نجم فوق شمسان،،،شوق المحب الوفي)؟ مسابقة طائر السعيدة 2023

سؤال مسابقة طائر السعيدة اليوم ، 19 رمضان 1444هـ

من الشاعر القائل(مشتاق لك يانجم فوق شمسان،،،شوق المحب الوفي)؟

حسين محمد البار.

محمود الحاج.

احمد غالب الجابري.

الإجابة الصحيحة هي الشاعر محمد الحاج.

مسابقة طائر السعيدة 5 السؤال الجديد

من الشاعر القائل (صنعانية مرت من الشارع غبش,,,كان الزمان ظمان والفجر اشتكى نار العطش)؟

أحمد فتحي.

عبد الوهاب الديلمي.

عبد العزيز المقالح.

الإجابة الصحيحة هي أحمد فتحي.