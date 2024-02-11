حمل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية لمتابعة كافة المباريات مجانا

أصبح تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية محل اهتمام الكثيرين من عشاق كرة القدم العربية عامة وخاصة الآسيوية، بعدما انطلقت أولى مباريات كأس أمم آسيا أمس، وتستمر منافساتها حتى يوم 10 من شهر فبراير المقبل، وتنقل القناة اللقاءات بين الفرق بشكل مجاني للجمهور،كما تمكنت من الانتشار في نطاق واسع خلال فترة زمنية وجيزة، كما أنها تمتلك حقوق بث أهم المباريات الآسيوية والعربية وكذلك المباريات الإفريقية، لمزيد من التفاصيل تابعوا السطور القادمة.

تفاصيل عن تردد قناة الرابعة

ان القناة تعتبرمصدرًا موثوقًا للأخبار الرياضية، حيث تقدم تحليلات وتعليقات متخصصة من قبل نخبة من الخبراء والمحللين الرياضيين، وذلك بفضل تغطيتها الشاملة وجودة برامجها، استطاعت القناة الرابعة العراقية الرياضية أن تكسب شعبية واسعة في العراق وتُصبح واحدةً من أهم المصادر الرياضية في البلاد، و تُعَد القناة رمزًا للتطور الإعلامي في العراق بعد سقوط النظام السابق، وتعزز الروح الرياضية وتجمع الجماهير على اختلاف اهتماماتها الرياضية، ولقد أتمت القناة اتفاق رعاية مع نادي ديالى الرياضي فى شهر أكتوبر لعام 2023، حيث ستكون شبكة نجوم الرابعة الراعي الرسمي لنادي ديالي لمدة موسمين بدءاً من الموسم القادم.

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة الرابعة العراقية ومتابعة المباريات والأحداث المهمة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11334.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

البرامج التي تعرضها قناة الرابعة العراقية

تقوم القناة بعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الرياضية التي يتابعها الجمهور الكروي ومن هذه البرامج ما يلي: