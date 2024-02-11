موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير بعد زيادة المعاشات بنسبة 40%

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير تصدر معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2024 محرك البحث “جوجل”، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مواعيد صرفه لأكثر من 5.2 مليون أسرة في مصر، يأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 اعتبارا من يوم 15 من الشهر الجاري، وفق القيمة التي يتم بها الصرف شهريا دون أي زيادة، ما لم تصدر الحكومة أي قرارات جديدة متعلقة بزيادة المعاش في إطار توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع المحافظات.

البنوك.

مكاتب البريد.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

امتلاك قطعة أرض زراعية تزيد مساحتها عن نصف فدان.

استئجار أرض زراعية تزيد مساحتها عن فدان واحد.

تملك عقارات أخرى غير مستخدمة للسكن.

امتلاك متجر أو متاجر تجارية، سواء كانت مسجلة رسميا أو غير مسجلة.

امتلاك ماشية متعددة لأغراض التجارة، وعددها يزيد عن ثلاثة رؤوس.

العمل بصفة منتظمة في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي، مع تسجيل الاشتراك التأميني المطلوب.

كيفية الاستعلام تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير