مبقاش في لحمة ولا فراخ تاني “أسعار الدواجن اليوم 2024” تحديث مستمر بعد الارتفاع المفاجئ

أسعار الدواجن اليوم 2024يظهر اهتمام الكثير من الأفراد في مصر بمتابعة أسعار بورصة الدواجن حيث تمثل هذه الأسعار قيمة اقتصادية كبيرة نظرا لدور الدواجن كجزء أساسي في النظام الغذائي للكثيرين، ويأتي ذلك بسبب رخص سعر الدواجن مقارنة بأسعار اللحوم الأخرى، لكن مؤخرا، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات غير مسبوقة.

أسعار الدواجن اليوم 2024

حيث ارتفع سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، المفضلة لدى الكثيرين لسهولة طهيها وتوفرها، إلى أكثر من 100 جنيه في المحلات التجارية، مقارنة بأسعار لم تتجاوز ال 70 جنيه خلال الأشهر الماضية رغم الزيادات الكبيرة التي شهدتها، يبحث المواطنون عن مال هذه الزيادات، وهل ستستمر الأسعار المرتفعة كما هي، أم سيحدث انخفاض فيها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الإقبال على الشراء في هذه الفترة المهمة من العام.

اسعار الكتكوت الابيض اليوم

سجلت أسعار كتاكيت الأبيض شركات عمر يوم 28 جنيه كأقل سعر و32 جنيه كأعلى سعر.

أما كتاكيت الأبيض قطعان عمر فسجلت بسعر 25 جنيه كأقل سعر و25.25 جنيه كأعلى سعر.

فيما يتعلق بكتاكيت ساسو عمر، فقد سجلت بسعر 7 جنيه كأقل سعر و8 جنيه كأعلى سعر.

بالنسبة لكتاكيت ساسو بيور عمر، تم تسجيلها بسعر 8 جنيه كأقل سعر و9 جنيه كأعلى سعر.

أما كتاكيت البلدي الحر، فقد سجلت بسعر 3.5 جنيه كأقل سعر و4 جنيه كأعلى سعر.

الكتاكيت الهجين عمر سجلت بسعر 5 جنيه كأقل سعر و6 جنيه كأعلى سعر.

أما كتاكيت الجيل الثاني عمر، فقد سجلت بسعر 6.5 جنيه كأقل سعر و7,5 جنيه كأعلى سعر.

وأخيرا، كتاكيت روزي بيور عمر تم تسجيلها بسعر 7.5 جنيه كأقل سعر و8,5 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الدواجن اليوم