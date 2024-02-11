هنشخلل بالدهب زي زمان “تراجع مستمر في سعر الذهب 2024 في مصر” .. عيار 21 في انخفاض

تزداد محركات البحث في الفترات الاخيرة الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر الذهب في مصر لعام 2024 حيث يبحث العديد من المواطنين الذين يقومون بشراء الذهب او بيعه عن سعر جرام الذهب اليوم في ظل انه يتم رفع سعر جرام الذهب في الفترات الاخيرة الماضية بصورة ملحوظة جدا مما اجبر العديد من المواطنين بشراء سبائك الذهب حيث يعد امتلاك الذهب في الوقت الحالي مكسبا كبيرا لهم .

سعر الذهب 2024 في مصر

سنوضح لكم في السطور القادمة اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 5 من شهر فبراير لعام 2024 في مصر فتابعوا معنا:-

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3500 جنية مصري حيث يعد عيار 21 هو الاكثر مبيعا في مصر وهذا السعر بدون اضافة اي مصنعية ، وسجل سعر جرام الذهب للعيار 24 سعر 4000 جنيه مصري ، وسجل سعر جرام الذهب اليوم لعيار 18 سعر 3000 جنيه مصري ، وعيار 14 سجل اليوم سعر الجرام منه 2343 جنيه مصري، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 28000 جنيه مصري ، ومن خلال هذه الاسعار يظهر لنا ان الذهب قد خسر في الايام الماضية حوالي 500 جنيه وهذا بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء بنسبة 28% وهذا الانخفاض احدث صدمة كبيرة وخسائر هائلة للتجار الذين قاموا بشراء الدولار كما شهد الدولار في السوق السوداء تراجعا بحوالي 25% بعد ان سجل الدولار في السوق السوداء 70 جنيه في الايام الماضية .