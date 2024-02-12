وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق توضح شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

من خلال موقع البديل سوف نتعرف على شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أطلقت برنامجًا للرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم دعم مادي من الحكومة للأفراد الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، بهدف تحسين مستوى حياتهم وتوفير الحياة الكريمة بالنسبة لهم، يتطلب هذا البرنامج ملء استمارة رقم 11 لسنة 2024 لتحديد استحقاق الدعم.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

اليكم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًّا.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل أراضي العراق.

يشترط أن يكون عمر المتقدم من الرجال لا يقل عن 18 عامًا ولا يتعدى 60 عامًا.

يجب أن يكون عمر المتقدمات من النساء لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يشترط أن لا يكون المتقدم يمتلك أصولًا أو عقارات أو أملاك.

يجب أن لا يكون المتقدم مسجونًا أو متواجدًا في إحدى دور الإيواء.

خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قم بفتح موقع هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اختر خيار “التسجيل” أو “استمارة التسجيل” على الصفحة الرئيسية.

املأ استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر بدقة.

أدخل بيانات رب الأسرة، بما في ذلك نوع الهوية ورقمها.

اكتب البيانات الشخصية بدقة في الحقول المخصصة.

استكمل بيانات العنوان ووسائل الاتصال بكل دقة.

انقر على خيار “التالي” للانتقال إلى صفحة بيانات الزوجة.

قم بإكمال بيانات الزوجة المطلوبة بعناية.

أضف بيانات الأولاد إذا كانت هناك.

بعد الانتهاء من ملء والتحقق من صحة البيانات، انقر على “طباعة الاستمارة”.

احفظ الاستمارة على جهاز الحاسوب الخاص بك أو اطبعها لتقديمها في أقرب مكتب.

قد يكون هذا التوجيه عامًا، ولذلك يفضل التحقق من الموقع الرسمي للوزارة لضمان تحديث الخطوات والإرشادات.