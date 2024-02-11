بقت تنافس سعر الدهب “أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 بعد الزيادة الجديدة “.. مش هتتوقع وصلت كام

تشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 والكثير من البقوليات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأيضًا بسبب زيادة التداول عليها، فيرغب البعض من المواطنين في معرفة ما هي الأسعار الخاصة بالفاصوليا البيضاء، حيث يتم استخدامها في الكثير من الأطباق الشعبية المشهورة عند المصريين، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

أسعار الفاصوليا البيضاء 2024

يتساءل البعض من الأشخاص عن أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 لما لها من فوائد عديدة بالإضافة إلى أنها من الأطباق المشهورة لدى المصريين، فيتم استخدامها بأكثر من طريقة، ولكن اليوم تشهد ارتفاعاً كبيراً داخل الأسواق؛ فقد وصل سعر الكيلو ما بين 95: 100 جنيه مصرى.

أسعار البقوليات اليوم

بعدما ذكرنا أسعار الفاصوليا البيضاء اليوم، سوف نقوم بإلقاء الضوء على أسعار البقوليات اليوم، وسنقوم بعرض لكم اليوم القائمة الخاصة بهم بعد الاسعار الجديدة، وهي كتالي: