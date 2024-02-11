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بقت تنافس سعر الدهب “أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 بعد الزيادة الجديدة “.. مش هتتوقع وصلت كام
تشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 والكثير من البقوليات بسبب ارتفاع سعر الدولار وأيضًا بسبب زيادة التداول عليها، فيرغب البعض من المواطنين في معرفة ما هي الأسعار الخاصة بالفاصوليا البيضاء، حيث يتم استخدامها في الكثير من الأطباق الشعبية المشهورة عند المصريين، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.
أسعار الفاصوليا البيضاء 2024
يتساءل البعض من الأشخاص عن أسعار الفاصوليا البيضاء 2024 لما لها من فوائد عديدة بالإضافة إلى أنها من الأطباق المشهورة لدى المصريين، فيتم استخدامها بأكثر من طريقة، ولكن اليوم تشهد ارتفاعاً كبيراً داخل الأسواق؛ فقد وصل سعر الكيلو ما بين 95: 100 جنيه مصرى.
أسعار البقوليات اليوم
بعدما ذكرنا أسعار الفاصوليا البيضاء اليوم، سوف نقوم بإلقاء الضوء على أسعار البقوليات اليوم، وسنقوم بعرض لكم اليوم القائمة الخاصة بهم بعد الاسعار الجديدة، وهي كتالي:
- يصل سعر كيلو الفول البلدى ما بين 49 جنيها مصرياً داخل الأسواق المحلية.
- بينما يصبح سعر كيلو الفول المستورد 42 جنيهاً عند التجار.
- على عكس سعر كيلو الفول المدشوش الذي يصل إلى 49 جنيه مصرى.
- ويصل سعر كيلو الحمص إلى 124جنيهاً مصرياً.
- ويكون سعر كيلو العدس الاصفر 58 جنيه مصرى، بينما يصبح سعر كيلو العدس بجبه 60 جنيهاً.
- على عكس كيلو الترمس الذي يصل سعره إلى 41 جنية ولكن هذا المستورد، بينما المحلي يكون سعره 44 جنيهاً مصرياً.
- بينما يصل سعر كيلو اللوبيا إلى 65 جنيهاً مصرياً.
- كيلو السمسم يصل سعره إلى 170 جنيه عند بعض التجار، والبعض الآخر يبيع ب 175 جنية.
- ويصبح سعر كيلو الذرة الفشار إلى 55 جنيهاً.