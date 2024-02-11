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ملازمنا بالاسم فقط “نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول” .. عموم محافظات العراق
نتائج السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي 2023 و 2014 هو من أكثر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب بسبب ترقب العديد من الناس في مدينة العراق النتيجة منذ إتمام الطلاب الامتحانات للدور الأول حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول الكترونيا من خلال الرابط المعتمد من خلال هوا ولكن هناك عدة خطوات يجب على المعلم اتباعها حتى يطلع على النتيجة ويمكنكم الاطلاع على الخطوات والدخول على الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.
نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول
حتى تتمكن من الاستعلام يجب عليك الدخول الى الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة الموضحة في النقاط التالية:
- ادخل على موقع نتائجنا من خلال النقر على هذا الرابط.
- ستجد على يمين الصفحة أيقونة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول انقر عليها.
- مرر الصفحة إلى أسفل وسوف تجد امامك المحافظات حدد المحافظة التابع لها الطالب.
- ستجد امامك بعض البيانات المطلوبة انقر على الخانات الظاهرة امامك وقم بإدخال معلومات الطالب.
- بعد التأكد من كتابة معلومات الطالب بشكل صحيح انقر على أيقونة عرض النتائج.
- في حالة ان لم يتم الاعلان رسميا عن النتائج او ان لم يتم الانتهاء من التصحيح سوف تجد النتائج في حالة الانتظار انتظر الى ان يتم الاعلان رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ويعود مرة أخرى في وقت لاحق..