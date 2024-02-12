تردد دي أم سي دراما الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. اضبطها الآن

يعتبر تردد دي أم سي دراما من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين في مصر وفي العالم العربي، خاصة أن تلك القناة واحدة من أهم القنوات التي تقدم باقة متنوعة من المسلسلات المصرية القديمة والجديدة والتي تتنوع بين الطابع الدرامي، والتشويقي، والكوميدي وهو ما يجعلها مناسبة لكل الأذواق.

تردد دي أم سي دراما

يمكنك الآن ضبط تردد دي أم سي دراما على القيم التالية للاستمتاع بأجمل المسلسلات المصرية القديمة والجديدة وبجودة ممتازة:

على القمر الصناعي نايل سات.

على تردد 12092.

بمعادل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ 5 / 6 .

وباستقطاب رأسي.

يمكنك الآن ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز التلفاز وجهاز الريسيفير.

من زر القائمة في جهاز التحكم قم بالضغط.

الآن عليك أن تختار الإعدادات

ثم التثبيت.

ثم الإدخال اليدوي.

حدد القمر الصناعي نايل سات.

بعدها عليك كتابة التردد، وتحديد الاستقطاب، ومعادل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

قم بالضغط على بحث.

ثم حفظ التغييرات.

مسلسلات دي أم سي دراما

تعرض دي أم سي مجموعة من المسلسلات المدهشة في الفترة الحالية وهي:

الكبير أوي الجزء السابع بطولة أحمد مكي ومحمد سلام. وبينا ميعاد الجزء الثاني بطولة شيرين رضا، صبري فواز، ومدحت صالح. مسلسل البشاير بطولة محمود عبد العزيز ومديحة كامل. نسر الصعيد بطولة محمد رمضان ووفاء مكي ودره. ريا وسكينة بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب. الليل وأخره بطولة يحيى الفخراني وهدى سلطان ونيرمين الفقي بالحجم العائلي بطولة يحيى الفخراني وميرفت أمين.

عدد كبير من المسلسلات الأخرى التي تعرضها القناة بفواصل قصيرة للغاية.