القنوات الناقلة  برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان + تسريبات اسم ضحية الحلقة الأولى

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان مع اقتراب شهر رمضان، ازداد البحث حول فكرة برنامج رامز جلال لعام 2024، حيث ينتظر جمهور برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال بفارغ الصبر كل عام، مع اعتيادهم على تجاربه الفكاهية والمبتكرة التي استمرت لأكثر من 15 عاما، يتطلع المشاهدون إلى استمرار تقديمه لحيله ومقالبه التي تخدع الضيوف وتوفر لهم تجربة ترفيهية لا تنسى ولذلك، يبحث الكثيرون عن موعد عرضه لهذا العام.

برنامج رامز جلال الجديد 2024 في رمضان

حيث تم تداول الأخبار والصور التي تشير إلى أن البرنامج سيحمل عنوان “رامز قفل اللعبة”، انتشرت هذه الصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة للجدل حول ماهية المقالب الجديدة التي سيقدمها رامز جلال في هذا البرنامج. ومع ذلك، لم يتم الإعلان الرسمي حتى الان عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد لموسم رمضان القادم.

القنوات التي يعرض عليها برنامج رامز جلال2024

من المتوقع أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد لعام 2024 على قناة MBC مصر، حيث سيكون موعد عرضه مباشرة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، وذلك مزامنة مع أذان المغرب، إلا أن المصادر تشير إلى أن التصوير سيتم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بمرور الوقت.

تردد قناة mbc مصر عبر النايل سات

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

يكون معدل الاستقطاب: عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

تردد قناة ام بي سي مصر من خلال عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز يكون: 27500.

تردد قناة ام بي سي mbc عبر النايل سات