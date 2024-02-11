سارع حالًا لمعرفة نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول “هنــــا”.. عبر موقع ملازمنا بالعراق

منذ أن قام الطلاب بالانتهاء من تقضيه امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 وقامت ووزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم الكترونيا من خلال موقع معتمد من خلالها التي سوف يتم نشر جميع النتائج من خلاله فقط بعد الانتهاء من إتمام تصحيح الامتحانات لذلك العام وقامت ايضا وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد عدة خطوات حتى يتم الاستعلام ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام من خلال الدخول على الرابط المذكور في هذا المقال واتباع الخطوات بشكل صحيح تابعوا معي.

نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول

يجب على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الالتزام بالخطوات المحددة للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 مع العلم انه تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم تصحيح الامتحانات وتم رد الدرجات بالفعل وأن الوزارة قد انتهت من عقد الامتحانات وفي وقت قريب جدا سوف يتم الاعلان الكترونيا من خلال الموقع المعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية موقع نتائج أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية فقط يجب على الطالب او الطالبة أو ولي الأمر الدخول على الموقع وكتابة البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب رباعيا ورقمك الامتحاني والمحافظة التي أدى بها الامتحان والنقر على استعلام وسوف يتم عرض النتيجة مباشرة حيث أتاحت وزارة التربيه والتعليم العراقيه إمكانية تنزيل النتيجة على هيئة ملف pdf والان يمكنكم الدخول على الموقع مباشرة للاستعلام من خلال النقر على هذا الرابط