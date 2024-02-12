باقي كام يوم على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير + قيمة الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر اليوم بزيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪، بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال السنة الجارية 55٪ من قيمة المعاش، كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر فبراير

أصدر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا اليوم يفيد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بزيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024.

يمكن الاستعلام عن معاشات “تكافل وكرامة” للعام 2024 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم إدخال الرقم القومي للشخص المعني لمعرفة حالة المعاش (ساري أم متجمد)، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الرابط الخاص بالاستعلام عن معاش “تكافل وكرامة”.

شروط التقديم لبرنامج “تكافل وكرامة” تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل الشروط التالية: