التراجع مستمر “سعر الدولار في مصر السوق السوداء ينخفض بنسبة كبيرة”!! .. أعرف وصل لكام

في الأيام الأخيرة سجل سعر الدولار في مصر في السوق السوداء تغيرات كبيرة جدا وهبوط في السعر ومنذ ذلك الوقت يتساءل العديد من الناس في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي عن سعر الدولار في السوق السوداء حيث ان الدولار هو المتحكم الأول في الاسعار المصرية ويتدخل سعر الدولار في كل ما يخص البيع والشراء والاستيراد والتصدير ويقلق المصريين بشكل كبير بشأن زيادة الدولار مرة أخرى ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على السعر الحالي للدولار في السوق السوداء تابعوا معي.

سعر الدولار في مصر السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء هبوط مرة أخرى منذ أن كان 50 جنيه مقابل الدولار الواحد يصل الآن إلى 48 جنيه مقابل الدولار الواحد حيث ينزل الدولار بشكل كبير في السوق السوداء وبدا في هذا النزول بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 2% يوم الخميس الماضي وتم التوقيع من قبل بعض المصادر المسؤولة أن الدولار اليوم في هبوط مستمر وسوف ينزل اكثر من ذلك ويتخطى توقعات جميع المصادر المصرفية حيث تمت اضافة بعض التصريحات من قبل مصادر في البنك المركزي أن هناك حزمة من القرارات سوف تقضي تماما على السوق السوداء وتمت الاشارة الى ان جميع البنوك تدبر العديد من الدولارات للعملاء بمعدلات كبيرة جدا حيث يقلق ذلك الكثير من التجار في السوق السوداء تجار العملة وينتظر المصريين هبوط الدولار بأمل كبير ان يتم نزول الاسعار في الاسواق المصريه قبل بداية شهر رمضان.