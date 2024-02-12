اعرف حقيقة فتح باب التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 للحصول على 1000 جنيه

الكثير من الأسر المصرية لا تمتلك أي تأمينات ولا أي مصدر دخل ثابت لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة، لذلك مبادرة منحة العمالة الغير منتظمة حل جيد لهذه الأسر من أجل التخفيف من عبء المعيشة، علمًا بأن هذه المبادرة انطلقت منذ فيروس كورونا، خلال الأسطر التالية سوف نوضح رابط وخطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة.

منحة العمالة الغير منتظمة

تعد منحة العمالة الغير منتظمة أحد أشكال المساعدات المالية المقدمة من الحكومة المصرية متمثلة في وزارة القوى العاملة للشعب المصري، حيث أن هذه المبادرة مساعد خاصة للعاطلين عن العمل ومن يعملون باليومية حيث تساعدهم في شراء احتياجاتهم علمًا بأن تلك المنحة صرفت من قبل بقيمة 500 جنيه والأنباء المتداولة حاليًا حول زيادة قيمة المنحة.

خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة

من الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت عن خبر تكذيب فتح باب التسجيل في العمالة الغير منتظمة، معلنة أن التسجيل كان مفتوح في عام 2020 في وقت انتشار فيروس كورونا، وكانت خطوات التسجيل في ذلك الوقت تأتي على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

من القائمة الرئيسية يتم تحديد منحة العمالة الغير منتظمة.

إدخال كل البيانات في الحقول المخصصة.

التسجيل بالرقم القومي مع إدخال الاسم رباعي.

التأكد من صحة البيانات ثم انقر على كلمة تسجيل.

من المهم أن نؤكد أنه لا يوجد صحة لخبر فنح باب التسجيل في العمالة المنتظمة.