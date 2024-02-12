مغامرات 24 ساعة.. تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات وفرجي على العيال على مقالب Tom And Jery

قناة توم وجيري واحدة من القنوات التي تمتلك جمهور عريض من الجماهير، سواء الصغار أو الكبار، حيث متخصصة في عرض محتوى المغامرات بين أشهر اثنين القط توم والفأر جيري، ولهذا الكثيرون دائمي البحث الآن عن تردد قناة توم وجيري 2024، ونذكر لكم عبر “البديل” تردد القناة والخطوات الخاصة باستقبال القناة لمتابعة مغامرات توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري من ضمن قنوات الأطفال التي تقوم بعرض أفلام كرتونية للثنائي توم وجيري، حيث مغامرات ومقالب لا حصر لها وأفلام لا عدد لها، ويسمتع الأطفال بهذه الأفلام وتقوم بتسليتهم، ويمكن متابعة المزيد من أفلام الكرتون الأخرى أيضًا على القناة، وليست أفلام توم وجيري فقط، ولكن أغلب الوقت تقوم بعرض المغامرات بين الثنائي، وعلى أي حال تابعوا محتوى القناة من خلال الإحداثيات، والتي تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11355 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيف ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على الأجهزة؟

قناة توم وجيري من القنوات المخصصة لعرض محتوى للأطفال سواء المواليد أو الأطفال بالروضة والمدرسة، وحتى يتم متابعة المحتوى المعروض على القناة على التلفاز، عليك استقبال القناة على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات التالية: